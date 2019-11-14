Yoğun talep! Bankalar faizi düşürdüler! İşte Garanti, Ziraat, Finans INGBank, TEB, Yapıkredi kredi faiz oranı

Merkez Bankası'nın politika faiz indirim kararıyla birlikte bankaların indirime gitmesi kredilere talepte artış yaşanmasını sağladı. Kamu ve özel bankalar tarafından başlatılan kredi faiz oranları indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son dönemlerde ekonomide canlılık görülüyor. Özellikle konut alış satışlarında artış yaşanıyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş bankalara kredi talebinde bulundu. Araba ve sahibi olmak isteyenler ise bankaların kredi faizleri hakkında araştırma yapıyor. İşte banka banka kredi faiz oranları...

BİR BANKA DAHA FAİZDE İNDİRİME GİTTİ

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...