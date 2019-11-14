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  • 14.11.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 18:01

Bilezik, çeyrek, gram ve tam kaç TL oldu? Piyasalarda canlı alış satış fiyatı kaç oldu?

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar şimdilerde bilezik, çeyrek, gram ve tam sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda altın alış satış fiyatı...

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendiren altın fiyatlarında son durum hakkında araştırmalar artış gösterdi. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,67 artışla 271 bin 700 liradan tamamladı. Bugün gün sonunda çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki, bilezik, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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