Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendiren altın fiyatlarında son durum hakkında araştırmalar artış gösterdi. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,67 artışla 271 bin 700 liradan tamamladı. Bugün gün sonunda çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki, bilezik, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?