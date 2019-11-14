Online kredi imkanı

Denizbank ile e-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişi kolaylaştıran bir işbirliğine imza attı. Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında 750-15 bin lira kredi alabilecek.
Azize ÇAVUŞ
Azize ÇAVUŞ
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