Online kredi imkanı Denizbank ile e-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişi kolaylaştıran bir işbirliğine imza attı. Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında 750-15 bin lira kredi alabilecek.

Denizbank ile e-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişi kolaylaştıran bir işbirliğine imza attı. Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında 750-15 bin lira kredi alabilecek.





Azize ÇAVUŞ TÜM MANŞETLER