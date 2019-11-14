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İşçi onayı şart

Şirketlerde yaşanan tartışmaların en önemlilerinden birisi de çalışanların istemedikleri birimlere gönderilmesi ya da işyeri şartlarında değişiklik yapılması sonucu yaşanıyor. için işçiden yazılı onay gerekiyor.

İşçi onayı şart
Şirketlerde yaşanan tartışmaların en önemlilerinden birisi de çalışanların istemedikleri birimlere gönderilmesi ya da işyeri şartlarında değişiklik yapılması sonucu yaşanıyor. İş Kanunu'nda 'çalışma şartlarında esaslı değişiklik' kavramı da düzenlemeler arasında yer alıyor. Bu düzenleme işçilere yer değişikliği ve şartları zorlaştırarak baskı yapmak isteyen kötü niyetli işverenlerin önüne geçiyor. Çalışma şartlarında yapılan uygulamanın, sayılması için işçinin aleyhine olmasına ve durumunun ağırlaştırılmasına bakılıyor. Aleyhte değişikliğin işçinin ücret ve benzeri haklarında, mesleğinde, statüsünde gerçekleşmesi gerekiyor. Esaslı değişiklik için işçiden yazılı onay gerekiyor.

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