14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşların hangi illerde ödendiği vatandaşlar tarafından büyük bir merakla aratılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen maaşlar e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. İşte sorgulama işlemi hakkında bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Giresun, Tokat, Sakarya, Hatay, Siirt ve Amasya'da maaşların yattığına dair bilgiler gelmeye başladı.

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ