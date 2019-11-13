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  • 13.11.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:11

Başkan Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili flaş değişiklik

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişik yapılmasına ilişkin kararı, 'de yayımlandı.  Eşinin yurt dışında göreve atanması nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel, isteği halinde eşinin görev süresi bitiminde yeniden hizmete alınacak.

Sözleşmeli personellerle ilgili flaş değişiklik!

imzasıyla yayımlanan karara göre, çeşitli nedenlerle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınma şartlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeninin yanı sıra memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden personelin pozisyonu saklı tutulacak. İstekleri halinde ayrıldıkları kurumlarda yeniden hizmete alınacak.

Ancak bu kişilerin sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları ve belirtilen süreler içinde yeniden edilmek üzere ayrıldıkları kurumlara yazılı talepte bulunması gerekecek.

Yapılan düzenleme ile doğum ya da 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç 2 yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldıkları kurumlara yazılı olarak başvurmaları gerekecek.

Kurumlar yazılı talepleri en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak, söz konusu kişileri istihdam edecek.

Söz konusu haktan daha önce doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler faydalanabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle, eşinin yurt dışında göreve atanması nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel de yeniden hizmete alınma şartlarına dahil edildi.

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