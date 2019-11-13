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  • 14.11.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 07:18

son durum: 14 Kasım ve ne oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı ne kadar?

ne kadar? Piyasalar, dün Washington'da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesine odaklanmıştı. Kritik zirve öncesi 5.75 bandına gerileyen 'de görüşme sonrası önemli bir değişiklik olmadı. bu seviyede yatay seyretti. Dolar/TL, 14 Kasım'a 5,7645 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve ? İşte 14 Kasım döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası yatay seyretti. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7448 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3262 lira ve en yüksek 6.3704 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 14 Kasım döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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