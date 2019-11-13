Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.11.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 19:47

Bir banka daha faizde indirime gitti! INGBank, Garanti, İş, Halkbank, TEB, Finans, Yapıkredi kredi faizi kaç?

Bir süre önce kamu ve özel bankalar tarafından başlatılan nda indirim kampanyası devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faiz indirim kararıyla birlikte bankaların indirime gitmesi kredilere talepte artış yaşanmasını sağladı. Ekonomide canlılık görülürken on binlerce vatandaş bankalara kredi talebinde bulundu. Araba ve sahibi olmak isteyenler ise bankaların kredi faizleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sizin için bankaların güncel faiz oranlarını derledik. İşte banka banka oranlar...

Bir bankadan daha faiz indirim kararı! İşte faiz oranları

Taşıt, kredi ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum, kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun kredi veren bankalar hakkında pek çok kişinin araştırmaları devam ederken ING Türkiye, konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Peki, INGBank, Garanti, İş, Halkbank, TEB, Finans, Akbank, Yapıkredi kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte cevabı...

BİR BANKA DAHA FAİZDE İNDİRİME GİTTİ

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBir banka daha faizde indirime gitti! INGBank, Garanti, İş, Halkbank, TEB, Finans, Yapıkredi kredi faizi kaç?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri