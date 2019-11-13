Bir banka daha faizde indirime gitti! INGBank, Garanti, İş, Halkbank, TEB, Finans, Yapıkredi kredi faizi kaç?

Taşıt, kredi ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum, kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun kredi veren bankalar hakkında pek çok kişinin araştırmaları devam ederken ING Türkiye, konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Peki, INGBank, Garanti, İş, Halkbank, TEB, Finans, Akbank, Yapıkredi kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte cevabı...

BİR BANKA DAHA FAİZDE İNDİRİME GİTTİ

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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