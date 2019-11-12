Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.11.2019 07:40
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 07:40

son durum: 13 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar?

nda son dakika hareketliliği... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,81 azalışla 269 bin 870 liraya geriledi. Peki, bugün , gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem görmüştü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım güncel altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

13 Kasım Çarşamba günü gram altın 271,00 liradan alınırken, 271,05 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

13 Kasım Çarşamba çeyrek altın 433,12 liradan alınırken, 442,93 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum: 13 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri