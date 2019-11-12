Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem görmüştü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım güncel altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

13 Kasım Çarşamba günü gram altın 271,00 liradan alınırken, 271,05 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

13 Kasım Çarşamba çeyrek altın 433,12 liradan alınırken, 442,93 liradan satılıyor.