Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü. ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

14 Kasım Perşembe günü gram altın 270,12 liradan alınırken, 270,17 liradan satılıyor.