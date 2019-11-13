Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,81 azalışla 269 bin 870 liraya geriledi. Bugün gün sonunda çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. İşte altında canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?