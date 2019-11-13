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  • 13.11.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 18:37

son dakika! Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? Canlı alış satış fiyatı ne kadar?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek, gram ve tam canlı alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar...

Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,81 azalışla 269 bin 870 liraya geriledi. Bugün gün sonunda çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. İşte altında canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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