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Cari fazlada yeni rekor

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Eylül'de 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi.

Cari fazlada yeni rekor
Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Eylül'de 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi. Cari işlemler hesabı bu yılın Haziran ayıyla birlikte 4 ay boyunca üst üste cari fazla vererek, Eylül döneminde 5 milyar 895 milyon dolarla rekor tazeledi. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.7 ve 5.3 milyar dolarlık cari fazla verildi.

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