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, A+ kredi notu ile güven tazeledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, için verdiği istikrarlı A+ kredi derecelendirme notunu onayladı. Ray Müdürü , VIG gibi köklü bir kurumun desteğine sahip olmanın kendilerine sektörde önemli bir yetkinlik ve hareket alanı sağladığını belirterek, "Ray Sigorta olarak çok büyük bir gücü temsil ediyoruz" dedi.

VIG, A+ kredi notu ile güven tazeledi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, için verdiği istikrarlı A+ kredi derecelendirme notunu onayladı. Ray Müdürü Koray Erdoğan, VIG gibi köklü bir kurumun desteğine sahip olmanın kendilerine sektörde önemli bir yetkinlik ve hareket alanı sağladığını belirterek, "Ray Sigorta olarak çok büyük bir gücü temsil ediyoruz" dedi.

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