VIG, A+ kredi notu ile güven tazeledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, VIG için verdiği istikrarlı A+ kredi derecelendirme notunu onayladı. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, VIG gibi köklü bir kurumun desteğine sahip olmanın kendilerine sektörde önemli bir yetkinlik ve hareket alanı sağladığını belirterek, "Ray Sigorta olarak çok büyük bir gücü temsil ediyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.