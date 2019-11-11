Çinli çelik üreticisi Jingye Grup, İngiliz çelik şirketi British Steel'in satın alınması için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Jingye Grup'tan yapılan açıklamada, uzun süredir mali sıkıntı içerisinde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'in satın alınması için tarafların uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Jingye Grup Başkanı Li Ganpo, gelecek 10 yıl içerisinde üretim tesislerinin modernleştirilmesi için yaklaşık bir milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasının planlandığını kaydetti.

Açıklamada, British Steel bünyesinde çalışanların işlerinin korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

İngiliz Tasfiye İdaresinden yapılan açıklamada, "Anlaşmanın tamamlanması gerekli denetimsel onayların verilmesi dahil olmak üzere bazı koşullara bağlı. Taraflar satışın en kısa zamanda sonlandırılması için birlikte çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak İngiltere'nin İş Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom tarafların anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu, bunu ileriye dönük pozitif bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.

Satış bedeline ilişkin taraflarda herhangi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında Çinli çelik devinin British Steel'i 50 ila 70 milyon sterlin arasında bir meblağ karşılığında satın aldığı öne sürüldü.

British Steel daha önce mayısta iflasını açıklamış, İngiliz hükümeti şirketin kurtarılması için kayyum aracılığı ile bir dizi şirketle uzun süre görüşmeler yapmıştı.

İngiliz çelik üreticisinin üretim tesislerinde 5 bin kişi ve tedarik zincirinde ise yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.



OYAK iştiraklerinden Ataer Holding, British Steel'in satın alınmasına yönelik müzakereleri "beklenen ticari verimliliğinin sağlanamayacağı" gerekçesiyle sonlandırdı.

ATAER HOLDİNG'İN BRİTİSH STEEL'İ SATIN ALMA MÜZAKERELERİ SONLANDIRILDI

OYAK'tan yapılan açıklamada, "Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır" denildi.

OYAK, demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda Ağustos ayında British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding iki aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etmişti.

Detay inceleme süreci Ekim ayında sona ermiş; iflas memuru, Ataer ile görüşmeler devam ederken, ilgilenen diğer taraflarla da görüşmelere devam edildiği bilgisini vermişti.

Hindistan merkezli JSW Group ve Sanjeev Gupta's GFG Alliance adlı şirketlerin British steel ile ilgilendiği yönüde haberler gündeme gelmiş; bugün de BBC'de Çinli Jingye Group'un British Steel'ı almak için müzakereler yürüttüğü yönünde bir haber yer almıştı.

OYAK'ın satın alma görüşmelerinin sonlandırıldığı yönündeki açıklamasında, "Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik üreticisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz" denildi.