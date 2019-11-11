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  • 12.11.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 07:06

son dakika! 12 Kasım ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü işlem gününde EM'lerdeki olumsuz seyirle 5.79'un üzerini test eden , burada fazla kalıcı olmadı ve 5.77 - 5.78 lira aralığında günü tamamladı. Erdoğan-Trump görüşmesinin gerçekleşeceği haftanın ikinci gününe dolar/TL 5,7679 liradan başladı. Peki, ve ? İşte 12 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL, Beyaz Saray'dan yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle gün içinde 5.79'un üzerini test ederken, piyasalar çarşamba günkü Erdoğan-Trump görüşmesine odaklandı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7953 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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