Dolar son dakika... Dolar/TL, Beyaz Saray'dan yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle gün içinde 5.79'un üzerini test ederken, piyasalar çarşamba günkü Erdoğan-Trump görüşmesine odaklandı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7953 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI