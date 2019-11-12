Memura ayda 472 TL

'ta memurların maaşlarınave 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeenflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.Ayrıca aile yardımları da artacak.Temmuz-Ekim enflasyonuna göreyüzde 4'lük zamma ilavetenoluştu. Şu ana kadargerçekleşen artış oranlarınagöre eş yardımı 295,47 liradan, çocuk yardımıda 6 yaş altı için, üstüiçinçıkabilecek.Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2çocuğu olan memura ödenentutar 433 liradan 472 liraya yükselecek.