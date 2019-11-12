Memura ayda 472 TL

Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca aile yardımları da artacak. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.31 fark oluştu. Şu ana kadar gerçekleşen artış oranlarına göre eş yardımı 295,47 liradan 328,28 liraya, çocuk yardımı da 6 yaş altı için 72,20, üstü için 36,10 liraya çıkabilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 472 liraya yükselecek.
- Ekonomi
- 12.11.2019
- Gazete
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