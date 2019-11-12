İşçinin tazminatını mirasçısı alır

İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ne gibi ödemeler yapılır?
İşçilerin ölmesi halinde, öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacakları hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Yine, İş Kanunu'nun 59. Maddesi gereği yıllık izin ücretleri de ödenecektir. Ayrıca işçini ölümü halinde işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu 440. Maddesi'ne göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık; hizmet ilişkisi 5 yıldan uzun bir süre devam etmişse, 2 aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İşçilerin ölmesi halinde, öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacakları hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Yine, İş Kanunu'nun 59. Maddesi gereği yıllık izin ücretleri de ödenecektir. Ayrıca işçini ölümü halinde işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu 440. Maddesi'ne göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık; hizmet ilişkisi 5 yıldan uzun bir süre devam etmişse, 2 aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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