İş kurmak isteyenler dikkat! Yerli üretimde 5 milyon liraya yakın dev destek sunulacak

KOSGEB'in sunduğu destekler sayesinde bugüne kadar binlerce insan kendi işini kurdu. Kendi işini kurup kurumdan destek kredisi almayı düşünenler bu nedenle KOSGEB'in sunduğu avantajlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KOSGEB'in gelecekte önemli ve çeşitli projeleri hayata geçireceğini açıklayan KOSGEB Başkanı, bu kapsamda bütçe oluşturulduğunu aktardı. Uzkurt ayrıca teknolojik ürün sektörlerini desteklemek amacıyla KOBİ'lere daha fazla ağırlık vermek istediklerini söyledi.

"5 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

İthal edilen ürünleri Türkiye'de üretmek isteyen KOBİ'lere destek vereceklerini dile getiren Uzkurt, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü, yerli üretmek isteyen bir KOBİ'miz olursa 'KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği' 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yine benzer şekilde Ar-Ge'si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak verdiğimiz bir program olacak. Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ'lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Yine benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi ortaya koyduk. Eğer bir KOBİ'miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular."