Altın alıp yatırım yapan binlerce kişi fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını ise 1.807,00 liradan işlem görmüştü. Bugün gün sonunda çeyrek, altın, tam, gram ve yarım altının kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. İşte 12 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜN SONUNDA NE KADAR OLDU?