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  • 12.11.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 18:07

12 Kasım bilezik, gram ve çeyrek gün sonunda ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

Altın, halk arasında yastık altı yatırımı olarak biliniyor. Son dönemlerde güvenilir bir liman olarak nitelendirilen altında son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. ndaki inişli çıkışlı seyir ise devam ediyor. Dün fiyatları yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Peki, 12 Kasım bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Altın alıp yatırım yapan binlerce kişi fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını ise 1.807,00 liradan işlem görmüştü. Bugün gün sonunda çeyrek, altın, tam, gram ve yarım altının kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. İşte 12 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜN SONUNDA NE KADAR OLDU?

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