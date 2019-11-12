İhracatçıya çİfte müjde

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçılara da hususi damgalı pasaport verilecek. Böylece 10 bin kişi daha yeşil pasaport alabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Eximbank'ın döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirim müjdeledi.
- Ekonomi
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.