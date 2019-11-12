Fiyasko indirim!

Büyük tanıtımla yapılan 11.11 indirim kampanyaları, hayal kırıklığı yarattı. Yerli alışveriş platformlarının 'yüzde 80'e varan' ve 'büyük' olarak nitelendirilen 9-11 Kasım indirimlerinde tüketici umduğunu bulamadı. Hem sitelerin yoğunluğu kaldıramayarak çökmesi hem de indirimin 'sözde' kalmasına tepki yağdı. Trendyol ve n11 sitelerine zaman zaman erişim kesilirken, kampanyalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu uygulamalara giriş sağlayamayan binlerce kişi durumu sosyal medyada eleştirirken, bazı tüketiciler ise kampanyaları topa tuttu:
● Her yerde reklamınız var, ne dizi izleyebiliyoruz ne de film.
● İndirim, üzerine 100 lira koyup, 20 lira indirmek mi?
● Ürünler kendi mağazasında daha uygun fiyata satılıyor.
● 1 hafta önce 149 liraya aldığım ayakkabıyı, güya 9-11 Kasım indirimi diye 189 liraya satmaya çalışan e ticaret şeysi!
● Bu kadar show yapmadan önce sitenizi ve altyapınızı güçlendirsenize.
● 64 liralık saati önce 399 lira yap, sonra 59.99 lira ve yüzde 85 indirim...
● Önceki fiyatı 120 lira şu an indirimli 200 lira.
● Normal fiyatı 4 bin 400 lira olan telefona 6 bin 100 lira yazıp üstünü çizip 4 bin 800 liraya satıyorlar.
Bir tüketici de 64 lira olan saatin 59 liraya, 399 liradan düşmüş gibi gösterildiğini yazdı.
● Her yerde reklamınız var, ne dizi izleyebiliyoruz ne de film.
● İndirim, üzerine 100 lira koyup, 20 lira indirmek mi?
● Ürünler kendi mağazasında daha uygun fiyata satılıyor.
● 1 hafta önce 149 liraya aldığım ayakkabıyı, güya 9-11 Kasım indirimi diye 189 liraya satmaya çalışan e ticaret şeysi!
● Bu kadar show yapmadan önce sitenizi ve altyapınızı güçlendirsenize.
● 64 liralık saati önce 399 lira yap, sonra 59.99 lira ve yüzde 85 indirim...
● Önceki fiyatı 120 lira şu an indirimli 200 lira.
● Normal fiyatı 4 bin 400 lira olan telefona 6 bin 100 lira yazıp üstünü çizip 4 bin 800 liraya satıyorlar.
Bir tüketici de 64 lira olan saatin 59 liraya, 399 liradan düşmüş gibi gösterildiğini yazdı.
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