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  • 13.11.2019 07:22
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 07:22

son dakika! Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi dolarda son durum! 13 Kasım ve , kaç TL?

kuru son dakika... Cumhurbaşkanı 'ın ABD Başkanı ile bugün yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL bugüne 5,7699 civarında başladı. Kritik görüşme öncesi dolar sakin seyrediyor. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 13 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Piyasalar bu görüşmeye odaklandı. Dünkü işlem gününde en düşük 5.7613 lira ve en yüksek 5.7827 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında kapanan dolar/TL, 13 Kasım'a 5,7699 bandında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD'ye hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

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