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Yatırım kredisine ilave destek

'na göre, desteklerinden sine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek.

Yatırım kredisine ilave destek
2020 'na göre, desteklerinden sine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını almaya başlayacak. Öncelikli sektörlerde üretime yönelik yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

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