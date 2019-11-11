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  • 11.11.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:45

aidatı dolandırıcılığına dikkat!

Son dönemde sosyal medya aracılığı ile yapılan olaylarında gözle görülür bir artış yaşandı. Dolandırıcılık olaylarında başı ise " yıllık aidatı" ile ilgili olanlar çekti. Konuyla ilgili tüketiciyi uyaran uzmanlar, tüketicilerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını" istedi.

'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "tüketicilerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını" istedi.

Altay, son günlerde ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, "Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri'nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler." dedi.

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