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Sahte servise site darbesi

Ticaret Bakanlığı ‘sahte yetkili servisler’ için harekete geçti. , bu kapsamda 'ni () hayata geçireceklerini söyledi.

Sahte servise site darbesi
Tüketicileri mağdur eden sahte yetkili servislere çözüm geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu kapsamda Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni () hayata geçireceklerini söyledi. Proje ile firmaların yetkili servis istasyonu bilgilerinin ortamında güncel olarak yer almasını amaçladıklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu: "Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek."

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