Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan binlerce kişi fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 11 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?