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  • 11.11.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 18:35

son dakika! 11 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın alıp yatırım yapan binlerce kişi piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altının satış fiyatı 440 liraya düştü. Yeni haftaya çeyrek altın satışta 433,31 liradan başladı. Fiyatlarda geçen hafta yaşanan inişli seyirle birlikte güncel hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, 11 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan binlerce kişi fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 11 Kasım gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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