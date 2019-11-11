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  • 12.11.2019 07:20
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 07:20

son dakika hareketli! 12 Kasım 22 ayar bilezik, gram, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Altın piyasasında, en düşük 271 bin 700 lira, en yüksek 272 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü yüzde 0,96 artışla 272 bin 90 liradan tamamladı. Peki, bugün , gram, çeyrek, yarım ve fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Kasım ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

12 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

12 Kasım Salı günü gram altın 270,26 liradan alınırken, 270,31 liradan satılıyor.

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