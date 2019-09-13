Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.
E-devlet girişi nasıl yapılır? E-devlet şifresi nasıl alınır?
Kamu kurumlarının sunduğu online servislerden faydalanabilmeniz için E Devlet girişi yapmanız gerekiyor. E Devlet giriş işlemi sırasında ise E Devlet şifrenizi edinmiş olmanız gerekiyor. E Devlet giriş işleminin nasıl yapıldığına ve şifrenizi nasıl alabileceğinizi haberimizde sizler için anlattık. Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz.
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