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'da! Aston Martin DB11 AMR'nin fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir?

'in modelinin 5.2 litrelik V12 motorlu versiyonu 'a geldi. 640 beygir güç üreten, 100 km hıza 3.7 saniyede çıkan yeni Aston Martin DB11 AMR, 3.4 milyon liralık başlangıç fiyatıyla ve çift rengiyle sahiplerini arıyor.

Lüks çıkarma
İngiliz 'in modelinin 5.2 litrelik V12 motorlu versiyonu 'a geldi. 640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0'dan 100 kilometre hıza 3.7 saniyede ulaşıyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni araç, 5.2 litre V12 Twin Turbo beslemeli motora, 8 vitesli otomatik ZF şanzımana sahip.



D&D 'ın Yeniköy'deki 'showroom'unda sergilenen aracın China Grey ve Quantum Silver renk seçenekleri bulunuyor. Fiyatı ise 540 bin eurodan (3.4 milyon lira) başlıyor.

TAŞIT KREDİ FAİZLERİ 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Taşıt kredi faizleri, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli gerileyerek Kasım'ın ilk haftasında aylık yüzde 1.27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü. 10 ayda pazar 330 bin 384 adet oldu. Faizlerdeki düşüşün sürmesi ve kampanyalar ile 400 binin üzerine çıkılabileceği tahmin ediliyor.

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