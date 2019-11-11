İngiliz Aston Martin'in DB11 modelinin 5.2 litrelik V12 motorlu AMR versiyonu İstanbul'a geldi. 640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0'dan 100 kilometre hıza 3.7 saniyede ulaşıyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni araç, 5.2 litre V12 Twin Turbo beslemeli motora, 8 vitesli otomatik ZF şanzımana sahip.
D&D Motorlu Araç'ın Yeniköy'deki 'showroom'unda sergilenen aracın China Grey ve Quantum Silver renk seçenekleri bulunuyor. Fiyatı ise 540 bin eurodan (3.4 milyon lira) başlıyor.
TAŞIT KREDİ FAİZLERİ 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Taşıt kredi faizleri, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli gerileyerek Kasım'ın ilk haftasında aylık yüzde 1.27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü. 10 ayda pazar 330 bin 384 adet oldu. Faizlerdeki düşüşün sürmesi ve kampanyalar ile 400 binin üzerine çıkılabileceği tahmin ediliyor.
D&D Motorlu Araç'ın Yeniköy'deki 'showroom'unda sergilenen aracın China Grey ve Quantum Silver renk seçenekleri bulunuyor. Fiyatı ise 540 bin eurodan (3.4 milyon lira) başlıyor.
TAŞIT KREDİ FAİZLERİ 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Taşıt kredi faizleri, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli gerileyerek Kasım'ın ilk haftasında aylık yüzde 1.27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü. 10 ayda pazar 330 bin 384 adet oldu. Faizlerdeki düşüşün sürmesi ve kampanyalar ile 400 binin üzerine çıkılabileceği tahmin ediliyor.
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