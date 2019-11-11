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  • 11.11.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46

Kuveyt Türk'ten konut finansmanında kar oranı kararı! ne kadar oldu?

Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara bir müjdeli haber de Kuveyt Türk'ten geldi. Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını indirdi. Şimdi vatandaşlar ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ev ve konut almayı düşünen vatandaşlar kredi faizleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını indirdiğini duyurdu. Peki, Kuveyt Türk konut finansmanı ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI NE KADAR OLDU?

Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü.

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