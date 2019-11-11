Ev ve konut almayı düşünen vatandaşlar kredi faizleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını indirdiğini duyurdu. Peki, Kuveyt Türk konut finansmanı ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI NE KADAR OLDU?

Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü.