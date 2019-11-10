Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 269 bin 500 lira, en yüksek 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı. İki hafta önce 452,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı geçtiğimiz hafta 440,00 liraya düştü. Çeyrek altın satışta yeni haftaya 433,31 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım canlı altın fiyatları alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

11 Kasım Pazartesi günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.