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  • 11.11.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 07:18

son dakika düşüşte! 11 Kasım yarım, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ın satış fiyatı 270,40 lira, ın satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düşmüştü. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Çeyrek altın satışta 433,31 liradan işlem gördü. Peki, şu dakikalarda yarım, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? İşte 11 Kasım ...

Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 269 bin 500 lira, en yüksek 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı. İki hafta önce 452,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı geçtiğimiz hafta 440,00 liraya düştü. Çeyrek altın satışta yeni haftaya 433,31 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım canlı altın fiyatları alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

11 Kasım Pazartesi günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.

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