1300 lira destek! İnternetten başvurabilirsiniz işte şartları ve başvuru ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak. İŞKUR tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları, iş gücü piyasası tarafından talep edilen meslekler için açılıyor. Bu kurslar ile talep edilen mesleklerde nitelikli personeller yetiştiriliyor. Bu kurslara katılan vatandaşlara ayrıca günlük 30 ile 50 TL arasında değişen bir ödeme yapılıyor.

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