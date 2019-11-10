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  • 10.11.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 16:35

1300 lira destek! İnternetten başvurabilirsiniz işte şartları ve başvuru ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtti. Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara vereceklerini vurguladı. tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları, iş gücü piyasası tarafından talep edilen meslekler için açılıyor. Bu kurslar ile talep edilen mesleklerde nitelikli personeller yetiştiriliyor.

1300 lira destek! İnternetten başvurabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak. İŞKUR tarafından yürütülen Meslek Eğitim Kursları, iş gücü piyasası tarafından talep edilen meslekler için açılıyor. Bu kurslar ile talep edilen mesleklerde nitelikli personeller yetiştiriliyor. Bu kurslara katılan vatandaşlara ayrıca günlük 30 ile 50 TL arasında değişen bir ödeme yapılıyor.

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