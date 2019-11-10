Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.11.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 10:21

'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

'de haberleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Uzun bir çalışma hayatını bitirenler, emekli olma hayaliyle yaşıyor. Prim gününü dolduranlar yaş şartının kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan lılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. EYT'nin 2020 'nda yer alıp almadığı konusunda bilgi geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT'de son durum...

EYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

Son günlerde yoğun ilgi gören ve bir açıklık bekleyen vatandaşlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar durumuna kimlerin dahil olduğunu araştırıyor. EYT yasası mecliste onaylanırsa bu yasadan kimler faydalanabilecek? Uzun bir çalışma hayatını bitirenler, emekli olma hayaliyle yaşıyor. Prim gününü dolduranlar yaş şartının kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte EYT haberlerinde son gelişmeler... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

EYT 2020 CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA VAR MI?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri