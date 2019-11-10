Son günlerde yoğun ilgi gören ve bir açıklık bekleyen vatandaşlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar durumuna kimlerin dahil olduğunu araştırıyor. EYT yasası mecliste onaylanırsa bu yasadan kimler faydalanabilecek? Uzun bir çalışma hayatını bitirenler, emekli olma hayaliyle yaşıyor. Prim gününü dolduranlar yaş şartının kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte EYT haberlerinde son gelişmeler... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

EYT 2020 CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA VAR MI?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.

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