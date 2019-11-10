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  • 10.11.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 09:58

, , , 3600 yasası çıktı mı?

gündemi ve , , , , 3600 ve gibi önemli konular milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar bu yasaların bir an önce Meclis'e gelmesini bekliyor. 39 maddelik ilk i geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. İşte af, nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı leri detayları

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

11 Kasım Meclis gündemi oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı hakkında yeni gelişmeleri bilmek istiyor. Bu bağlamda en son olan gelişemeler ile ilgili toplu bir haber derledik. TBMM'de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar af kapsamı dışında olacak. Nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı?

11 KASIM MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Öztürk YILMAZ - BAĞIMSIZ ARDAHAN Mil...

Komisyon Toplantısı 11:00

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Fatma KURTULAN - HDP Grup Başkanveki...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

Basın Toplantısı 14:00

Sn. Garo PAYLAN - HDP DİYARBAKIR Milletv...

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