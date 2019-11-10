Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 10 Kasım güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,82'lik kazançla 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,41'lik düşüşle 6,3450 lira oldu. Geçen hafta 7,4180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47'lik kayıpla 7,3830 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,29 değer kaybederek 5,7820 liradan alıcı buldu.

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