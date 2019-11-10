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  • 10.11.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 09:41

bugün ne kadar? ( 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar bugün ne kadar oldu? Vatandaşlar kurlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda dolar ve euro kuru araştırılıyor. 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan, günü de 5,75 civarında tamamlayan dolar/TL güne yatay seyirle başladı. Kur, bugün 5,76 civarında seyrediyor. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. doları diye de adlandırılır. Peki, bugün ne kadar oldu? İşte Pazar alış-satış fiyatı... Peki, bugün euro ve ne kadar oldu? Peki euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Kasım Pazar son dakika güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı ne oldu?

Dolar kuru 10 Kasım bugün ne kadar?

Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 10 Kasım güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,82'lik kazançla 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,41'lik düşüşle 6,3450 lira oldu. Geçen hafta 7,4180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47'lik kayıpla 7,3830 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,29 değer kaybederek 5,7820 liradan alıcı buldu.

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