10 Kasım altın fiyatları son dakika... Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,63 azaldı. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 270,40 liradan işlem gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım Pazar canlı rakamlar... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

10 Kasım Pazar günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.

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