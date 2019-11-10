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  • 10.11.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 09:30

Altın fiyatları düştü! İşte 10 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Vatandaşlar altın fiyatlarını internette araştırmaya devam ediyor. 10 Pazar günü altını 1.796,00 liradan alınırken, 1.823,00 liradan satılıyor. 'da işlem gören 24 ayar gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 azalışla 270,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 değer kaybıyla 1.802,00 lira oldu. Geçen hafta 452,00 lira olan ın satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü! Canlı altın fiyatları

10 Kasım altın fiyatları son dakika... Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,63 azaldı. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 270,40 liradan işlem gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım Pazar canlı rakamlar... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

10 Kasım Pazar günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.

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