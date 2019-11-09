Turkcell, Londra'da düzenlenen Global Glotel Telecoms'tan ödülle döndü. 21 kategoride 90'a yakın adayın birincilik için yarıştığı ödül töreninde, Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde 'Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme' projesi ile ödül aldı. Proje ile sunulan servislerde meydana gelen kesintilerde, yapay zeka uygulaması ile müşteri talebi gelme olasılığı önceden tahmin edilip, arıza kısa sürede giderilebiliyor.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
Turkcell’e müşteri ödülü
Turkcell, Londra'da düzenlenen Global Glotel Telecoms'tan ödülle döndü. 21 kategoride 90'a yakın adayın birincilik için yarıştığı ödül töreninde, Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde 'Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme' projesi ile ödül aldı.
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