İhracata 3.7 milyar TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar, özel destek mekanizmalarının mevcut olduğuna değinerek, "Bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Meclis'te konuşan Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza yeşil pasaport temin ettik" diye konuştu.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
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