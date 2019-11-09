İhracata 3.7 milyar TL Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar, özel destek mekanizmalarının mevcut olduğuna değinerek, "Bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Meclis'te konuşan Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza yeşil pasaport temin ettik" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar, özel destek mekanizmalarının mevcut olduğuna değinerek, "Bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Meclis'te konuşan Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza yeşil pasaport temin ettik" diye konuştu. TÜM MANŞETLER