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Ziraat Bankası 4. kez en sevilen banka

Ziraat Bankası, 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, dört yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası oldu.

Ziraat, 4. kez en sevilen banka
Ziraat Bankası, 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, dört yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası oldu. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, ülke bilançosunun her zaman bankanın bilançosundan önce geldiğini vurguladı.

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