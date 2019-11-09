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esnafı isyanda! Balık-ekmek değil, rant davası

’nde balık-ekmek teknelerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi, çevredeki esnafı tedirgin etti. ‘Bizim de işimiz biter’ diyen esnaf, kararın rant için alındığını söylüyor.

Balık-ekmek değil, rant davası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (), 'nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı 4. İdare Mahkemesi reddetti. İBB yetkilileri tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, karara balık-ekmek satan teknelerin yanı sıra bölge esnafı ve vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Bölgede satış yapan kestaneci, mısırcı, simitçi, turşucu ve lokmacılar, kararın sadece balık-ekmek satanlara değil, kendilerine de zarar vereceğini belirtiyor. "İnsanlar buraya balık-ekmek yemeye geliyor. Onlar gelmezse kimlere satış yapacağız" diyen esnaf, önümüzdeki dönem için de endişeli. "Bizim sözleşmemiz de yılbaşında bitiyor. Anlaşılan bizi de buradan atacaklar ve çevrelerindekilere verecekler" diyen esnaf, süreci rant davası olarak yorumladı.

1 MİLYON TL VERDİK
Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, 100 yılı aşkın süredir Eminönü'nde balık-ekmekçilerin olduğunu ve bunun İstanbul'un bir rengi olduğunu belirterek, kararın ne amaçla çıkarıldığını bilmediklerini söyledi. İlke, "Bizi işgalci gibi yansıttılar. İşgalci değiliz, belediyeye yıllık 1 milyon lira kira veriyoruz. Sözleşme fesh edilmeseydi 2020'de 1.2 milyon lira verecektik. Vergimizi de ödüyoruz. 150'den fazla insan buradan evine ekmek götürüyor" diye konuştu.



, kendilerinin işgalci gibi yansıtıldığını söyleyerek, "Kira ödüyoruz. Vergimizi veriyoruz" dedi.

BETÜL ALAKENT

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