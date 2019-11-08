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  • 08.11.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 13:55

Türkiye'de bir ilk! 'li araçları solladı!

'ten yapılan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı dizel otomobil sayısı eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711 bin adede ulaşarak ilk kez 'li otomobil sayısını geride bıraktı.

Türkiye'de bir ilk! Dizel araçlar LPG'li araçları solladı!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün 'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR
ler 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6'ya, geçen yıl da yüzde 24,9'a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40,2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 37,87 düzeyindeyken, 2019 eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37,66'ya geriledi.

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