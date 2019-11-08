Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.11.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 14:41

'dan dar gelirlilere 817 lira destek müjdesi geldi

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ve yaşlılarla, anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara, Kurumu () ve tarafından aylık bağlanıyor. Bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 817 lira maaş bağlanacak. Aylık almaya başlayanlar her yıl ocakta, bölge müdürlüklerine ‘yoklama belgesi’ vermek zorunda. Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları donduruluyor. Belge, 3 ay içinde getirilirse aylıklar toptan ödeniyor. İşte SGK ve VGM'den 817 lira aylık alma başvuru şartları açıklaması

SGK'dan dar gelirlilere 817 lira destek müjdesi

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yardıma muhtaç yaşlı ve yetim çocuklara, SGK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. 2 Mayıs 1920'de kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan ve bugün hala var olan dini vakıfları yöneten ve denetleyen bir Türk devlet kurumudur. Müdürlük ilk olarak 3 Mart 1924 tarihinde Başbakanlık yetkisi ile atandı.

POSTA VEYA İNTERNET

Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki 'Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK'dan dar gelirlilere 817 lira destek müjdesi geldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri