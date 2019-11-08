Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yardıma muhtaç yaşlı ve yetim çocuklara, SGK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. 2 Mayıs 1920'de kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan ve bugün hala var olan dini vakıfları yöneten ve denetleyen bir Türk devlet kurumudur. Müdürlük ilk olarak 3 Mart 1924 tarihinde Başbakanlık yetkisi ile atandı.

POSTA VEYA İNTERNET

Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki 'Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.

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