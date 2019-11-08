Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.11.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 12:46

ne oldu? 8 Kasım EYT yasası son durum nedir? ? EYT çıkarsa kimler emekli olacak?

'de son gelişmeler neler? EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili son durumu merak ediyor. EYT konusunda gelen son bilgiler EYT'lileri üzecek türden. Peki, ? EYT yasası son durum nedir? ? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 8 Kasım EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT yasası çıkacak mı? Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyenler yasanın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT konusunda resmi makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, EYT'lileri üzecek gelişmeler yaşandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda EYT yasası ile ilgili herhangi bir detay yer almadı. Peki, EYT ne oldu? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 8 Kasım EYT ile ilgili son durum...

EYT'DE SON DURUM

Hürriyet'in haberine göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.

Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEYT ne oldu? 8 Kasım EYT yasası son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri