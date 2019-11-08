EYT yasası çıkacak mı? Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyenler yasanın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT konusunda resmi makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, EYT'lileri üzecek gelişmeler yaşandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda EYT yasası ile ilgili herhangi bir detay yer almadı. Peki, EYT ne oldu? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 8 Kasım EYT ile ilgili son durum...

EYT'DE SON DURUM

Hürriyet'in haberine göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.