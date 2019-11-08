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  • 08.11.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 11:38

te tüm zamanların rekoru! 'da geçen yılın toplam rakamı 10 ayda aşıldı

lerin ilk tercihleri arasında yer alan , ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor. Bu yılın ocak-ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 i ağırlayan Antalya'da geçen yılın toplam rakamı 10 ayda aşıldı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkaran, deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, güzel koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi olan Antalya, milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış kaydedildi.

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