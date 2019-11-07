Madde madde açıklandı! Emekliye 1.150 lira promosyon zammı ve ek ödeme
Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu 1.150 liraya kadar çıkardı. Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1.150 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!
SON DAKİKA SGK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.