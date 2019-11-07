Madde madde açıklandı! Emekliye 1.150 lira promosyon zammı ve ek ödeme

Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu 1.150 liraya kadar çıkardı. Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

07.11.2019 12:36 - Son Güncelleme: 07.11.2019 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





