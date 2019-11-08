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'lere e-ticaret desteği

'deki operasyonlarında 1 yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk 'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını 'da yaptı. Başkan Yardımcısı , 'i Türkiye'de hizmete açtıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak" diye konuştu.

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