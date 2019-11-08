Üçüncü çeyrekte uçtu

Türk Hava Yolları (THY), yılın üçüncü çeyreğini, zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu ve İstanbul Havalimanı'na taşınmasının etkilerine rağmen 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 4 milyar dolar gelir elde eden THY'nin bu çeyrekte taşınan yolcu sayısı yaklaşık 21 milyon olarak gerçekleşti. Açıklamada, "MAX uçakları ve Airbus'tan temin edilen NEO model dar gövde uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız 13 milyon ile geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.6 artış göstermiştir. Ocak-Eylül döneminde ise dış hat yolcu sayımız 33 milyon seviyesine yaklaştı" denildi.
ÇİN'DE 4. UÇUŞ NOKTASI GELİYOR
Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999'da Pekin'e yapan THY, bu ülkedeki 20'nci yılında Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4'üncü destinasyon olarak Xian'ı uçuş ağına bağlıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.
ÇİN'DE 4. UÇUŞ NOKTASI GELİYOR
Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999'da Pekin'e yapan THY, bu ülkedeki 20'nci yılında Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4'üncü destinasyon olarak Xian'ı uçuş ağına bağlıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.