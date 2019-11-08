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15 şirkete ‘en ’ ödülü

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En Şirketler programının 2019 yılı kazananları belli oldu. 15 şirket, 'En ' unvanına hak kazandı. , "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.

15 şirkete ‘en iyi yönetilen’ ödülü
Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En Şirketler programının 2019 yılı kazananları belli oldu. 15 şirket, 'En ' unvanına hak kazandı. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.

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