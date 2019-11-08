15 şirkete ‘en iyi yönetilen’ ödülü

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler programının 2019 yılı kazananları belli oldu. 15 şirket, 'En İyi Yönetilen Şirketler' unvanına hak kazandı. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.
- Ekonomi
- 08.11.2019
- Gazete
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