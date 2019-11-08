Hükümet, dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için tarihi bir adıma imza attı. Samsun'da iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretlilere, dar gelirlilere 'konut' müjdesi verdi. Her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurgulayan Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" dedi.
Albayrak, TOKİ'nin de içinde yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını duyurdu. Bakan Albayrak, modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: "Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz."
ENFLASYONDA HEDEFİN DE ALTINA İNECEĞİZ
Bakan Albayrak, reel sektörle buluşmasında şu mesajları verdi:
● Ekim itibarıyla TÜFE'de 8.55, ÜFE'de 1.70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak. Bu daha başlangıç. Yıl sonunda enflasyonda inşallah hedefin de altına ineceğiz, önümüzdeki yıl düşük tek haneli enflasyonlara ineceğimiz bir sürece gireceğiz.
● Toplasanız 15-20 kişi olan ve dedikleri hiçbir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk. Bir sene önce 'Türkiye battı, IMF ile anlaşın' diyorlardı. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha iyi bir şekilde geride bıraktık.
● Genel yönetim borç stoğunun milli gelire oranında yüzde 30.2'lik orana sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden biriyiz. Bu yıl 82.3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Eylül'de 4A kapsamındaki sigortalı sayısı 431 bin kişi arttı. Konut satışı Eylül'de 147 bine ulaştı. Otomotiv satışları 40 bine ulaştı. Ekonomide güven endeksi yüzde 20 arttı. Yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Çok daha iyi bir son çeyrek olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da büyük ilgi gördü.
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