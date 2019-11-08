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Çinli 'den 'a 594 milyon dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük sı olan Çinli , 'ye müthiş bir yatırım yaptı. 'daki 'ı 594 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı.

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