Dünyanın en büyük bankası olan Çinli ICBC, Türkiye'ye müthiş bir yatırım yaptı. İstanbul'daki Levent Tower'ı 594 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı. Dünyanın en büyük bankası olan Çinli ICBC, Türkiye'ye müthiş bir yatırım yaptı. İstanbul'daki Levent Tower'ı 594 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı. Dünyanın en büyük bankası ICBC'den İstanbul'a 594 milyon dolarlık yatırım
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